Ya están en tendencias: Tobal MJ, Cris MJ y FloyyMenor se juntaron para el estreno de «Luna Llena»

La tarde de este jueves, se estrenó «Luna Llena«, canción de Tobal MJ junto a Cris MJ y FloyyMenor. Este estreno marca la primera vez que aparece el trío en un videoclip, y en un single en general. La canción, a solo horas de su estreno, ya se metió en las tendencias de YouTube.

Más que un simple junte, la canción funciona como una muestra del dominio que hoy ejerce el movimiento en plataformas digitales. La unión de estas figuras de la nueva generación no solo responde a la expectativa del público, sino que refuerza la posición del urbano chileno como uno de los fenómenos más competitivos a nivel regional.

Tobal MJ, Cris MJ y FloyyMenor se juntaron para el estreno de «Luna Llena»

El videoclip apuesta por una estética sofisticada y nocturna, con una narrativa de alto impacto ambientada en una imponente mansión. Esto responde a un estilo particular que tienen los tres artistas en su carrera.

Bajo la dirección creativa de Javi Rivas y la producción audiovisual de ASILO, la pieza despliega una atmósfera elegante y misteriosa que potencia la energía y actitud de los artistas. La química entre ellos se percibe natural y contundente, elevando la propuesta a un estándar internacional y generando una rápida circulación en redes sociales.

El estreno, además, coincide con un momento crucial en la carrera de los tres. Cris MJ se prepara para uno de los hitos más importantes de la música chilena reciente: su presentación en el Estadio Nacional. Este concierto simboliza la consolidación definitiva del urbano como fenómeno cultural masivo, capaz de llenar estadios y liderar métricas.

Tobal MJ y FloyyMenor, por su parte, se encuentran en la antesala del estreno de sus álbumes.

“Luna Llena” se instala así no solo como un éxito digital, sino como una declaración de poder generacional. La canción refleja cómo el urbano chileno dejó de ser promesa para transformarse en una fuerza dominante que rompe récords, marca tendencias y amplía su alcance a escenarios cada vez más grandes.

También puedes leer en RadioActiva: ¿Inspirado en 1920?: Julianno Sosa estrenó su álbum «Querían Perreo? (Vol. 2)» con ambicioso proyecto audiovisual

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google