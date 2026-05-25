Joven de 15 años es viral tras mostrar cuánto gana trabajando como barbero en un día en Osorno: «No importa la edad»

Recientemente, un adolescente de 15 años se hizo viral en redes sociales, tras mostrar cómo es uno de sus días trabajando como barbero.

Se trata de @barber_raspu quien suma más de 26 mil seguidores en Instagram y vive en Osorno en la región de Los Lagos.

El adolescente compartió un registro, en el cual realizó múltiples cortes de pelo, los que tenían un valor de $10.000. Sin embargo, algunos clientes pidieron utilizar cera, lo que aumentó precio.

«¿Cuánto gano como barbero de 15 años en un día?», partió señalando el joven barbero en su video.

De todos modos, en medio del registro quiso aclarar que el objetivo de este video no es mostrar cuánto gana, sino demostrar que todos pueden emprender.

«No quiero que esto se malentienda, no les estoy mostrando este video para presumir y decir: ‘mire cuánta plata tengo’, se los muestro porque a veces a nuestra edad nos dicen que somos muy chicos para emprender o ganar lo nuestro y quiero que vean que sí se puede», señaló.

«No importa la edad, lo que importa es el hambre que tengas para emprender», añadió.

Joven de 15 años sorprende tras mostrar cuánto gana en un día como barbero

El joven mostró que durante dicho día realizó 10 cortes. De este modo, considerando el precio de cada uno y la aplicación de cera ganó $124.000.

En el video se pudo ver que su primer corte lo realizó cerca de las 10:00 horas. Mientras que su jornada finalizó a las 18:00 horas.

Vale señalar que el registro no pasó desapercibido y generó múltiples reacciones en redes sociales. De hecho, suma más de 125 mil «me gusta» y acumula más de dos mil comentarios.

De hecho, un usuario le consultó si es que acaso no iba al colegio. Frente a esto, el joven aclaró: «Estoy de vacaciones ahora mismo, pero sí voy al colegio. Trabajo cuando tengo semanas más libres con pocas pruebas».

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