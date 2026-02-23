Confirman regreso de Robbie Williams a Chile: conoce el recinto, cuándo y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos! se confirmó que Robbie Williams volverá a Santiago con su nueva era musical. De este modo, realizará un espectáculo que combina su inconfundible energía con los sonidos que definen a BRITPOP, su más reciente lanzamiento de estudio.

El artista británico se presentará el 27 de septiembre en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Vale señalar que Robbie alcanzó su decimosexto álbum número 1 en el Reino Unido en enero de 2026 con BRITPOP. De este modo, rompió el récord del artista con más álbumes número 1 en el Reino Unido.

Cabe destacar que anteriormente ya tenía el récord del solista con más álbumes número 1.

Por otro lado, su gira de estadios del año pasado, «BRITPOP» tuvo una gran recepción por parte de la críticas. The Times, Daily Express, The Standard, fueron solamente algunos de los medios que lo destacaron.

Vale señalar que durante este tour, Robbie Williams interpretó canciones de «BRITMOP» y otros éxitos de sus carrera. entre ellos «Let Me Entertain You», «Rock DJ», «Strong», «She’s The One», «Feel» y «Angels».

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Robbie Williams en Chile?

Desde la organización del evento dieron a conocer que este lunes 2 de marzo, a las 12:00 horas, a través de Ticketmaster iniciará la preventa Banco de Chile, la que se extenderá hasta el 4 de marzo.

Vale señalar que pagando con entradas del banco ya nombrado, se puede acceder a un descuento de un 20% con 3, 9 o 12 cuotas sin intereses. Hay un máximo de seis entradas por cliente.

Por otro lado, la venta general para el concierto de Robbie Williams en Chile está programada para el miércoles 4 de marzo, a las 12:00 horas.

