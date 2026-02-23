“¡Pedazos de pelotudos, váyanse a lavar el…!”: Neme respondió furioso tras críticas por subirse al escenario en el Festival de Viña 2026

Ayer se dio inicio a la primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026. Con destacados artistas y una gran presentación de apertura, el certamen abrió su primer día con grandes números de rating y fanaticada en la Quinta Vergara.

Sin embargo, una situación no pasó desapercibido. Durante la presentación de Gloria Estefan, el periodista José Antonio Neme aprovechó la instancia y se subió al escenario, en medio del show, para bailar junto a la cantante con la canción “Cuba Libre”.

El momento dejó múltiples reacciones, sobre todo una ola de críticas en contra del periodista. Algunos lo felicitaron, otros criticaron duramente el actuar del animador. Y como si no fuese poco, Neme decidió responderlos nada más que a su estilo.

El desahogo de Neme

Durante la transmisión del matinal festivalero “Con Gusto”, el animador se refirió a las críticas por haberse subido al escenario cuando cantaba Gloria Estefan.

“Ayer lo dejamos todo, literalmente, en el escenario”, comenzó. En esa misma línea, se tiró con todo hacia los haters.

“Para toda la gente que ha ganado la competencia de hocicómetro, porque en Chile hay cosas muy buenas, cosas muy malas y hay muchos hocicones”, comentó.

Y no terminó ahí, sino que explicó la razón por la que subió al show. “Para todos los que están hablando que yo me tiré al escenario, quiero aclararlo aquí y ahora, y se lo voy a decir a usted, tuitero de mierda…”, agregó.

“Yo me subí al escenario porque la señora Gloria Stefan me invitó personalmente. Aunque le pique la axila. Ella me dijo, en este estudio, ‘yo quiero que tú, que coleccionas mis discos desde los 12 años, te subas al escenario’”, añadió en medio de la controversia.

“Cuando yo estoy bailando, ella se acerca y me dice ‘tú, sube’. ¿Ustedes creen, pedazos de pelotudos, que yo la voy a dejar plantada? ¡Váyanse a lavar el hocico y aprendan a bailar salsa!”, finalizó el animador, entre medio de risas.

