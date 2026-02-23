Festival de Viña 2026: estos son los artistas que se presentan hoy, lunes 23 de febrero en la Quinta Vergara

Este lunes 23 de febrero, se vivirá la segunda del Festival de Viña 2026. Instancia, en la que se espera una gran audiencia y espectáculo.

Vale señalar que la primera jornada de este esperado evento se desarrolló ayer domingo, donde se presentaron Gloria Estefan, Stefan Kramer y Mateo Bocelli.

Vale señalar que el Festival de Viña del Mar es el certamen musical más importante de todo Latinoamérica y cuenta con la participación de prestigiosos artista nacionales e internacionales.

La parrilla artística de la segunda noche del Festival de Viña del Mar

Además, de la competencia folclórica, la segunda noche del certamen viñamarino contará con las presentaciones de destacados artistas.

El inicio estará a cargo de la destacada banda británica, Pet Shop Boy, quienes subirán al escenario a eso de las 21:30 horas.

Por otro lado, luego será el turno del humorista nacional Rodrigo Villegas, quien tiene responsabilidad de hacer reír al monstruo y que por tercera vez es parte del Festival de Viña del Mar.

En tanto, el cierre de la segunda noche del prestigioso evento estará a cargo de otra banda internacional destacada. Hablamos de la agrupación colombiana Bomba Estéreo.

Es importante señalar que el Festival de Viña 2026 se puede ver a través de Mega y Mega 2. Además, en la plataforma Mega Go, Mientras que el resto de Latinoamérica puede hacerlo por Disney+.

La parrilla del resto de días

Martes 24 de febrero: se presentarán Jesse y Joy, Esteban Düch en el humor y el cierre estará a cargo de NMIXX.

Miércoles 25 de febrero: se presentarán Juanes, Asskha Sumathra (humor) y Ke Personajes.

Jueves 26 de febrero: se presentarán Mon Laferte, Piare con P (humor) y Yandel Sinfónico.

Viernes 27 de febrero (última noche): se presentarán Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

