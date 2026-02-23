Ovación total: Gloria Estefan conquista Viña 2026 y se queda con las dos Gaviotas
La artista abrió los fuegos del Festival de Viña 2026 con una presentación llena de ritmo, clásicos y conexión con el público, llevándose la Gaviota de Plata y la de Oro.
