Redes sociales reaccionan con dureza a la presentación de Stefan Kramer en Viña 2026: «Hicieron pebre a Meruane por menos»

La presentación de Stefan Kramer en la Quinta Vergara, en el marco del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, no pasó inadvertida. El imitador logró risas y aplausos dentro del anfiteatro, pero fuera del recinto el panorama fue distinto.

En X, el nombre de Stefan Kramer se transformó rápidamente en tendencia. La conversación se llenó de opiniones enfrentadas y dejó en evidencia que su rutina no generó consenso.

Debate encendido en redes tras rutina de Stefan Kramer en Viña 2026

Varios usuarios cuestionaron el nivel del espectáculo. Afirmaron que la rutina no alcanzó momentos memorables y que el ritmo no logró sostener la tensión humorística. Las críticas apuntaron, principalmente, a la falta de carcajadas contundentes.

“Creo que estamos viendo la última vez de kramer en viña”, escribieron algunos, marcando una postura dura frente a su desempeño.

Otros comentarios fueron incluso más tajantes: “Kramer no merece ni gaviota de plata”, “No tiene sentido lo malo que es Kramer, hicieron pebre a Meruane por menos”, y “malo, malo, malo”.

Sin embargo, también surgieron voces más mesuradas. Algunos reconocieron que el comediante sí conectó con el público presente y que el contexto jugó a su favor. “Uff tuvo una suerte con el público. Otra noche y lo más probable es que pifiaran”, señalaron en la plataforma.

También puedes leer en Radio Activa: Ovación total: Gloria Estefan conquista Viña 2026 y se queda con las dos Gaviotas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google