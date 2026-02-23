José Antonio Neme responde a rumores sobre la animación de Viña: «No tengo ningún…»

Las especulaciones comenzaron a crecer tras la versión de que Rafael Araneda no continuaría en la conducción del Festival de Viña del Mar después de 2026. En ese escenario, el nombre de José Antonio Neme apareció como una de las posibles cartas para liderar el certamen en 2027.

El periodista decidió enfrentar el tema públicamente. Lo hizo en el espacio satélite “Hay que decirlo en Viña”, donde respondió con ironía a las críticas que lo han rodeado durante el evento.

¿Animará Viña? Neme responde a especulaciones

“Como que todas las plagas pasan por mí”, comentó, en alusión a quienes lo apuntan por distintas polémicas, incluyendo pifias y cuestionamientos surgidos durante el festival.

En la conversación también destacó el trabajo de Mega en esta edición. Subrayó que hubo avances respecto al debut del canal en la organización. “Creo que el festival fue un ejercicio de ensayo el año pasado y este año hay mejoras sustantivas. La gala lo demostró”, afirmó, resaltando además la propuesta artística.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente si se proyecta animando Viña 2027, fue categórico. “No me veo haciendo nada de aquí a la próxima semana, imagínate preguntarme por el próximo año”, respondió.

Luego añadió que el tema ni siquiera forma parte de sus planes. “El festival hoy tiene un animador con contrato vigente, me parecería de mal gusto e inoportuno hablar de eso. Además, no está dentro de lo que yo quiero hacer”.

Para cerrar, Neme fue aún más claro. Definió las versiones como “una cosa absolutamente ridícula” y reafirmó su postura: “Estoy animando los satélites, que me encanta, y no tengo ningún interés en moverme de ahí”.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google