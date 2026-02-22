«Todo hijo se vuelve loco si le tocan a los padres»: Hija de Helhue Sukni salió a defenderla tras fuerte advertencia por redes sociales

Helhue Sukni dejó la escoba hace unos días, luego de revelar que sujetos armados entraron a robar a la casa de sus padres.

«Les juro, les juro, porque me llamo Helhue Sukni, los voy a mandar a matar, conche… o los voy a matar yo, para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá, ahora, a las 12 de la noche», señaló la abogada en sus historias.

Por otro lado, explicó qué fue lo que pasó: «Entre las 12:30 y la 1 entró un grupo de sujetos, cabros jóvenes, a la casa de mis papás. Le amarraron las manitos a mi papá, a mi mamá la tiraron al suelo, le robaron todas las joyas, se llevaron las cajas fuertes, pero rebotaron porque no había plata».

Hija de Helhue Sukni salió a defenderla tras fuerte advertencia por redes sociales

Ahora, acorde a información de Página 7, desde Contigo en Directo, tomaron contacto con su hija, Fadwa Rabi Sukni, para conocer su opinión al respecto. De entrada, comentó: «Todo hijo se vuelve loco si le tocan a los padres. Ustedes saben cómo es mi mamá… a ella le gusta expresar todo en sus redes sociales«, respecto a su reacción.

Respecto a las amenazas, señaló: «Lo de amenazar a los gallos a mí me da lo mismo. No me vengan con que después si aparece uno muerto le van a echar la culpa a Helhue Sukni. Todo el mundo amenaza con: ‘Ojalá te mueras’ o ‘te mato’».

Sobre el robo en sí, la hija de Helhue Sukni comentó: «Fue raro. Esto es un dato sí o sí. llegaron directo a la pieza y fueron por las joyas de la abuela».

