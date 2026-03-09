“Faltó tiempo”: Julio César Rodríguez revela proyecto inconcluso tras su salida en Chilevisión

Los últimos días, uno de los rostros de Chilevisión remeció al canal y a la farándula. Se trata de Julio César Rodríguez, quien anunció su repentina renuncia tras 13 años de conducción en Chilevisión.

Este lunes, durante el matinal de CHV “Contigo en la mañana”, el animador acompañó a sus compañeros del programa y conversó sobre los motivos y razones que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el canal.

En esa misma línea, reveló sobre proyectos que quedaron inconclusos en CHV, y que estuvo a pocos pasos de concretar.

De igual manera, JC Rodríguez cumplirá sus funciones en el canal hasta final de mes, por temas de contrato.

El proyecto que no salió a la luz

En medio de la interrogación que le hicieron sus compañeros del matinal, JC Rodríguez fue consultado si le quedó algo pendiente por realizar en estos 13 años de carrera en Chilevisión.

“Siempre lo he soñado”, mencionó el periodista mientras hablaba sobre su renuncia.

“¿Te faltó algo? ¿hiciste todo lo que querías?”, le preguntaron, a lo cual su respuesta fue totalmente sincera.

“No, no tengo esa inquietud, esa sensación. Hice mi late en la noche, estuve acá en el matinal, hice todo tipo de programas. No, para nada. Hice Gran Hermano, un reality, PH, volví a Primer Plano”, respondió sin tapujos.

Pero hubo un proyecto que tenía todas las de triunfar, y no pudo salir a la luz. Las razones, porque faltó tiempo para concretarlo.

“Siempre he soñado que la tele tenga un trasnoche. Llevábamos avanzadas conversaciones, queríamos traspasar el trasnoche de la BioBio acá en la tele y que de eso engancháramos a las noticias”, reveló.

“Lo hablamos con la radio, con todos acá. Había que ver los temas comerciales”, añadió.

En esa misma línea, comentó por qué este proyecto pudo haber sido un éxito:

“En la noche pasan muchas cosas y hay mucha gente viendo tele. Sería encachado un show de noche, que partiera a la 1 de la mañana, donde hubieran ufólogos, historias de miedo, todas las bandas de música que son trasnochadores que vinieran a tocar en vivo”, cerró.

