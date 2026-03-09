Mujeres que Transforman 2026: cuándo, a qué hora y cómo seguir el evento

Durante el mes de marzo se llevan diversos espacios de reflexión y empoderamiento femenino. En este sentido, por segundo año seguido, PRISA Media Chile y Mujer Impact se juntan para presenter «Mujeres que Transforman».

Esta iniciativa tiene el fin de darle visibilidad a voces femeninas que impulsan grandes cambios en la sociedad. La actividad está programada para el miércoles 19 de marzo, a las 19:00 horas en la Corporación Cultural de Las Condes.

Vale señalar que «Mujeres que Transforman» surgió en 2025 con la finalidad de ser un espacio de diálogo con respecto a los avances y los desafíos que tienen las mujeres en la actualidad.

La organización dio a conocer que esta segunda versión del evento tiene la finalidad de ser un espacio de celebración y análisis de «las transformaciones sociales que las mujeres han impulsado y sobre las que aún quedan por conquistar». Vale señalar que las panelistas serán anunciadas durante los próximos días.

Conoce seguir el evento «Mujeres que Transforman 2026» en vivo

Para que nadie se pierda esta instancia, la actividad será transmitida en vivo. De este modo, se podrá ser seguir mediante las cuentas de YouTube de radios de Prisa Media como FMDOS, Imagina, Pudahuel, ADN, Rock&Pop, Concierto y también de EL PAÍS.

Esta actividad se posiciona como un gran panorama de este mes. En esta instancia, se podrá a acceder a relatos de impactos desde cualquier lugar del mundo.

Es una oportunidad ideal para escuchar a mujeres que de diferentes sectores, están impulsando una sociedad más equitativa. «Es un espacio para explorar, en profundidad, los desafíos de las mujeres en la sociedad actual», señalan desde la organización del evento. De este modo, invitan a todas y todos a sumarse a la transmisión.

También te podría interesar: ¿Improvisó? Asskha Sumathra se refiere a abrupto cierre de rutina en el Festival de Viña del Mar

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google