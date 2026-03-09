¿Improvisó? Asskha Sumathra se refiere a abrupto cierre de rutina en el Festival de Viña del Mar

Asskha Sumathra, la comediante transformista que se presentó en el Festival de Viña del Mar, ha cautivado al público y con ello, anunciando diferentes shows que realizará este año.

Su paso por el certamen fue todo un éxito, el cual despertó al monstruo y no por una mala rutina, sino por el abrupto final que tuvo su presentación, el cual muchos especularon que fue un corte inesperado para la humorista, que aún no terminaba su espectáculo en el escenario.

Las risas marcaron el ritmo de su presentación, siendo una de las noches que más carcajadas sacó un comediante en la última versión del Festival de Viña. El público conectó, celebró y pidió más rutina, llegando a las pifias para que volviera. Era una exigencia clara del monstruo que quería algo más, quería más Asskha Sumathra.

Por ello, y con los rumores al aire, la comediante respondió ante la abrupta bajada del escenario que vivió en el certamen.

Esto fue lo que dijo Asskha Sumathra

En conversación con el programa “Detrás de la Quinta”, la humorista respondió a las críticas tras su presentación, las cuales apuntaban a que no tenía un guión preparado.

«La gente dice que no hice el guion y está casi completo. Sí, yo improvisé con cosas, alargué más partes del libreto. Partía de una forma, tenía una estructura media«, mencionó, destacando que su rutina sí estaba siguiendo su formato original.

A su vez, enfatizó en que su humor es distinto al de otros humoristas. “Es tan diferente el humor del comediante habitual, por decirlo así, a nosotros los transformistas. Yo en un pub puedo hacer sin un libreto dos horas. Improviso dos horas».

Además, aseguró que el tiempo que vivió en el escenario pasó mucho más rápido de lo que pensaba. «El tiempo fue sobredimensionado en mi cabeza. Fue como que salí y ya estaba con la Karen al lado. Como que nunca la vi”, cerró.

El éxito de Sumathra

Sin embargo, la problemática no le impidió seguir actuando, y ahora la comediante aprovechó con todo esta situación para anunciar nuevos espectáculos.

Uno de ellos, contará lo que no alcanzó a mostrar durante el certamen, programado para este próximo 24 de abril. Este será su debut en el Gran Arena Monticello, con el show llamado «Lo que no se vio en Viña».

Su presentación en el Festival marcó un hito para la comediante. Fue el primer humorista transformista en pisar el escenario viñamarino, y logró irse a la casa con los galardones del espectáculo, Gaviota de Oro y de Plata.

Anteriormente, triunfó en el programa Coliseo de Mega, donde el premio era otorgar un cupo al ganador para estar en la parrilla del Festival de Viña del Mar.

Fue así como Asskha Sumathra marcó la reciente edición del certamen con un humor rápido e improvisado que juega con el público.

Su próxima función será para este 24 de abril a las 21:00 horas y la venta de entradas las encuentras en el sitio web de Ticketmaster.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google