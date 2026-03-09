Marco Antonio Solís regresa a Chile en 2026: cuándo, lugar y cómo comprar entradas

Recientemente, el querido cantante mexicano, Marco Antonio Solís anunció que próximamente regresará a Chile en el marco de su gira internacional titulada «Gratitud 2026».

Con más de 50 años de carrera y canciones que han marcado a diversas generaciones, el artista se reencontrará con su fanaticada nacional en un evento que promete estar cargada de emoción y grandes éxitos.

En concreto, Marco Antonio Solís se presentará el día 3 de noviembre en el Movistar Arena.

De acuerdo a las mismas palabras del cantante su gira «Gratitud 2026» es «un encuentro con lo esencial, la música que une, la palabra que reconforta y el futuro que nos espera con los brazos abiertos».

Es importante mencionar que este tour llega después de grandes presentaciones de Marco Antonio Solís en Estados Unidos y otros sectores de Latinoamérica.

Marco Antonio Solís regresa a Chile este 2026: conoce cómo comprar entradas

Las entradas para el concierto de Marco Antonio Solis en el Movistar Arena ya se encuentran a la venta a través del sistema Puntoticket. Los precios van desde los $34.8000 hasta los $232.000, dependiendo del sector. Revisa todos los valores a continuación:

Vale señalar que este show está programado para el de noviembre en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins se posiciona como uno de los eventos musicales más importante año, en el que se reunirán diversas generaciones que han crecido escuchando la música de «El Buki».

De este modo, la fanaticada de Marco Antonio Solis espera con ansias su regreso a Chile, donde podrán disfrutar de sus grandes éxitos como «Más que tu amigo»; «Qué pena me das» y»Si no te hubieras ido».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google