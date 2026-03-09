Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: ¿Cuándo se volverá a aplicar la medida en Santiago?

Ya llegó marzo, por lo que volvió la rutina y muchas responsabilidades. En este contexto, muchas personas se preguntan cuándo vuelve la restricción vehicular en la Región Metropolitana.

Esta es una iniciativa que se aplica todos los años en la capital del país y que restringe la circulación de diversos vehículos dependiendo del último número de su patente.

La restricción vehicular pertenece al Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente y busca bajar los niveles de contaminación durante meses de otoño e invierno que es cuando más empeora la calidad del aire.

Restricción vehicular 2026: ¿Cuándo se vuelve a aplicar la medida?

Todos los años la medida entra en vigencia desde el 1 de mayo.

La restricción vehicular en la Región Metropolitana se aplica entre lunes y viernes y no rige los días feriados. En este sentido, el primer día que se aplicará será el lunes 4 de mayo.

Por otro lado, el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Próximamente, la autoridades publicarán un calendario, el que establece los vehículos que tienen restricción vehicular cada día, dependiendo del último dígito de su plata.

Los vehículos que se ven afectados por esta medida son motocicletas inscritas antes 2002 y del 1 de septiembre del 2010. A estos se les suman, automóviles, station wagons y similares previos al 1 de septiembre del 2011 y que no tienen sello verde.

También vehículos de transporte de carga sin sello verde, buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros que no tienen sello verde

Vale señalar que en caso de que se decrete preemergencia ambiental, podrían aumentar los números con restricción vehicular con el fin de enfrentar la situación. De este modo, es importante estar atentos a lo que informen las autoridades.

También te podría interesar: WhatsApp Plus: La nueva versión de la aplicación que tendrá funciones de pago exclusivas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google