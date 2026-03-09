Una nueva minina para el mago: Quién es la mujer que estaría saliendo con Jorge Valdivia

Un nuevo amor habría llegado a la vida de el ex futbolista Jorge Valdivia, quien tuvo un bullado pasado amoroso con su ex esposa y madre de sus hijos, Daniela Aránguiz y una polémica relación con Maite Orsini, diputada de la República.

Durante el programa de farándula Primer Plano, la periodista de espectáculos, conocida por revelar rumores de los rostros televisivos, Cecilia Gutiérrez, dio a conocer quién sería la nueva pareja de Valdivia.

Comentó que están saliendo desde hace varios meses y que el ex futbolista estaría de lo más enamorado en esta nueva etapa amorosa.

¿Quién es la nueva pareja de Valdivia?

De acuerdo a la información recabada por el programa de Chilevisión, la mujer es una empresaria de viajes y periodista de profesión llamada Priscilla Armenakis, quienes sus cercanos le dicen “Titi”.

«Tiene una relación efectivamente hace poquito más de tres meses. Han compartido con su círculo más íntimo. Los hijos de Jorge la conocen, de hecho pasaron las vacaciones juntos», comentó la panelista Gutiérrez.

Incluso, detalló que en medio del proceso judicial por las acusaciones de abuso en contra de Valdivia, fue cuando obtuvo «un permiso especial del tribunal para pasar las vacaciones con sus hijos en el sur de Chile y ella los acompañó. Estuvo un par de días».

Se conocieron por medio de las redes sociales. Primer Plano quiso conocer la versión de Valdivia ante esta información relacionada con su estado amoroso, pero el deportista optó por guardar silencio y no confirmó ni desmintió la información sobre su vida privada que destapó Cecilia Gutiérrez.

La reacción de Daniela Aránguiz

Tras conocerse los rumores de una nueva relación, el programa farandulero también quiso saber la versión de Daniela Aránguiz, quien fue pareja del deportista por varios años.

Pero su respuesta fue bastante madura. “Si él lo está pasando bien ahora o está con una pareja, lo felicito y le deseo lo mejor”, dijo.

“Yo creo que ya pasaron cuatro años de nuestro divorcio, de nuestra separación, y es momento de que él rehaga su vida”, comentó.

En esa misma línea, fue clara en reflejar que prefiere mantener distancia respecto a la vida personal del exfutbolista.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google