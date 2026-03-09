“Él es muy intenso”: familia de Emilia Dides estaría preocupada por su relación con Sammis Reyes

Una de las parejas del espectáculo no ha dejado de ser tendencia en la farándula chilena. Se trata de Emilia Dides y Sammis Reyes, el ex jugador de la NFL que hace poco había protagonizado una pelea durante una fiesta donde varios rostros de la TV presenciaron el escándalo.

Pero esta no sería la primera vez que vemos al deportista en una actitud defensiva. Anteriormente ha sido partícipe de tensos momentos en espacios televisivos.

Con ello, según la periodista de espectáculos, Paula Escobar, la familia de la ex Miss Chile estarían preocupados por la relación de Emilia Dides con Sammis Reyes, sumando la nueva integrante, su hija Mía Ignacia.

La periodista reveló información con detalles de la polémica familiar.

“Es intenso”

Durante el podcast “Quién Es Uno”, dio a conocer que la familia de Dides está en alerta por el comportamiento de Sammis Reyes y las recientes polémicas, en las que estuvo involucrado.

“Encuentran que él es muy intenso y los comportamientos que tiene no le suman a la hija. Los Dides estarían un poco preocupados por la relación de Emilia por los comportamientos del muchacho (Sammis Reyes) en sí. Los comportamientos públicos y privados”, dijo Paula Escobar.

En esa misma línea, la periodista comentó que “me da la sensación de que cuando una mujer y un hombre están metidos en estas relaciones medias tóxicas, los involucrados no se dan cuenta”.

“Los bonos de Emilia están bajando. Acuérdate que ya la bajaron de un evento de la Pampilla, que no la van a volver a llamar nunca más. Está vetada por Bizarro, que queramos o no, es la productora que tiene el monopolio”, agregó la comunicadora.

Recordemos que recientemente salió a la luz una conversación con la productora de Bizarro, empresa de conciertos y eventos, con la periodista Cecilia Gutiérrez. En el chat, se logra leer que Sammis Reyes está vetado de todos los eventos que realice Bizarro.

Con ello, se suma un problema para la ex Miss Chile, quien ha logrado ganarse al público chileno con su encanto y sencillez.

