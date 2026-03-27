Cifras estratosféricas: revelan que este sería el millonario sueldo que gana Fran García-Huidobro tras su regreso a Chilevisión

Echaron al agua a Fran García-Huidobro, al descubrir el estratosférico sueldo que estaría ganando desde su regreso a Chilevisión.

La revelación se dio durante la transmisión del pasado jueves en Zona de Estrellas, programa destacado por sus temas del espectáculo.

Todo surgió mientras se hablaba sobre la inesperada renuncia de Julio César Rodríguez, quien después de 13 años en CHV, decidió despedirse del canal. Su salida se concretará en los próximos días.

Fue así como salió a la mesa la importancia que tuvo JC para que Fran García-Huidobro dejara atrás Mega y regresara al estudio donde la vimos por muchos años en ‘Primer Plano’. Durante su estadía en Mega, Fran participaba en el panel del programa ‘Only Friends’.

En ese sentido, los panelistas comenzaron a hacer cálculos del nuevo sueldo de la Dama de Hierro, el cual dejó sorprendidos a todos.

Cuánto estaría ganando Huidobro tras su regreso a CHV

Recordemos que Huidobro es la conductora de Primer Plano y también figura como jurado en la nueva edición del programa Fiebre de Baile.

Hugo Valencia, panelista de Zona de Estrellas, comenzó a plantear sobre el sueldo de Huidobro. “Si Julio César ganaba 35, ¿cuánto crees tú que le ofrecieron a la Francisca García-Huidobro?”, dijo.

“Solo les voy a adelantar que la única verdad la tiene Paula Escobar”, mencionó, para darle el pase a la periodista.

Y lanzó la cifra sin más. “15 millones de pesos. La data que me dieron es que firmó súper bien en Chilevisión por un par de añitos al menos. Así que está súper asegurada”, comenzó revelando Escobar.

Al descubrirse este antecedente, comenzaron a sacar cuentas y les dio como resultado que Fran ganaría 360 millones de pesos en los dos años que estará en CHV, que es lo que dura su contrato.

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