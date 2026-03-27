Julio César Rodríguez manda importante mensaje tras rumores sobre su futuro: «¿Me puedo desahogar?»

En el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana», Julio César Rodríguez se tomó un tiempo para hacer una aclaración con respecto a rumores que andan circulando sobre su futuro laboral.

Es importante mencionar que recientemente, el popular rostro de TV compartió una publicación en las dependencias de La Red. Situación que no pasó desapercibida y que generó múltiples especulaciones.

«He pasado varias horas durante los últimos días en La Red. No logro entender cómo un canal de televisión con tanto potencial, con tremendos estudios y tan buena técnica esté prácticamente botado en el olvido», escribió con respecto al canal que actualmente no está en funcionamiento.

«Es cuestión de tiempo para que vuelva a nacer. Ojalá así sea…», añadió Julio César Rodríguez.

En este contexto, se empezó a especular que el futuro de JC podría estar ligado a La Red.

Julio César Rodríguez alza la voz tras rumores

Frente a esto, en el matinal de CHV, el periodista señaló: «¿Me puedo desahogar un minuto? Estoy hasta aquí, porque digo algo, es una nota. Me saco una foto en una parte, es una nota. Cabreensé, poh. Corten la cuestión».

«Andan diciendo que me voy antes porque no se qué. Me voy antes porque era muy largo el espacio y hay muchos rumores. Se los he dicho a todos. Pero no, ‘es que aquí, que peleó’. Está lleno de rumores», añadió el reconocido periodista.

Además, explicó la razón de su visita a La Red. «Estaba grabando esta serie para Netflix en un canal de televisión. Ahí eran los estudios para esta serie, donde grabé dos días. Me tomo una foto y ahora soy dueño del canal. No, ya, que la corten», explicó.

Frente a esto, su compañero Eduardo de la Iglesia le indicó: «Es que el texto que pusiste da pa’ pensar poh».

A lo que Julio César Rodríguez respondió: «El texto que puse es porque quedé impresionado de que la infraestructura, que anda por ahí con esta, de este canal, si es que no choca en el palo, esté absolutamente botada».

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