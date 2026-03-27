“Pinochet no tiene la culpa…la tendría Boric”: Patricia Maldonado lanza polémica opinión tras alza del combustible

El alza en el precio del combustible ya es un hecho. Tras el aumento de la bencina a $370 y el diésel a $580, las críticas llovieron hacia el nuevo Gobierno de José Antonio Kast, que solo lleva dos semanas de gestión.

El anuncio fue tan sorprendente para los chilenos, que la desaprobación del Gobierno aumentó a un 49%, según la reciente encuesta Cadem.

Esta nueva medida ha llegado hasta los programas de farándula, quienes han dado su opinión al respecto.

Y fiel a su estilo, Patricia Maldonado no se quedó callada y entregó unos sutiles comentarios sobre el anuncio donde incluso mencionó a Pinochet.

Esto fue lo que dijo Patricia Maldonado

Durante la transmisión del programa ‘Tal Cual’, la opinóloga dio su punto de vista sobre las críticas que han surgido desde el alza del combustible.

Al respecto, salió en defensa de Kast y comenzó con su análisis.

“Quiero decir que la bencina subió no por un problema del Presidente Kast. Y le quiero decir que Pinochet tampoco tiene la culpa, está muerto el caballero”, ironizó sin tapujos.

Fue ahí que abordó que el problema no lo tiene el nuevo Gobierno, sino que toda la culpa cae netamente en la administración que tuvo el ex Presidente, Gabriel Boric.

“Si hubiera quedado plata en las arcas sería muy distinta la situación, pero como se lo robaron todo…chucha, no podemos echarle mano a nada”, lanzó.

Y apuntó hacia la actual problemática de la guerra del Medio Oriente:

“Alguien me decía ‘qué tiene que ver la guerra’, entonces tú decís ‘madre mía, cómo le explicai a un cabeza de pulpo’”, reclamó.

“Cómo le explicai que, cuando hay guerra, estos países pequeños como nosotros, de mierda, sufrimos las consecuencias”, agregó.

Finalmente, Maldonado cerró haciendo un llamado de ‘esperanza’ para los chilenos, en medio de la incertidumbre que se ha generado por el encarecimiento del costo de la vida.

“Lamentablemente vamos a tener que apretarnos el cinturón por culpa…usted sabe de quién, pero vamos a salir adelante, porque así es la vida. Hemos salidos de cosas peores”, aclaró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google