Alza del combustible: Revisa los descuentos de todos los días para cargar bencina al mejor precio
Las rebajas las encuentras en aplicaciones, tarjetas bancarias y más. Están disponibles durante todo el mes de marzo.
El Gobierno anunció que este jueves se realizará un aumento en el precio del combustible. Ahora, la bencina tendrá un alza de $370 y el diésel $570 por litro.
La situación ya ha formado caos en los ciudadanos, quienes se movilizaron el mismo día del anuncio para ir a recargar los vehículos en las estaciones de servicio, causando largas filas.
Es por eso que salieron a la luz diversas opciones para acaparar el aumento, como aplicaciones que te dicen dónde encontrar la bencina más barata según tu ubicación, o las medidas impulsadas por el Gobierno.
Y en este mes de marzo hay descuentos todos los días en el combustible, llegando hasta rebajas de $300 por litro. Revisa todos los detalles acá.
Descuentos para el alza del combustible
Las principales promociones se encuentran en Shell, Aramco y Copec. La mayoría están asociadas a descuentos con tarjetas bancarias, aplicaciones y billeteras digitales.
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Lunes
Hasta $100 por litro en Copec con tarjetas Cencosud Scotiabank
Hasta $150 por litro en Aramco con Banco Consorcio
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Martes
$50 por litro con Mercado Pago en Aramco
$100 por litro en Shell con tarjeta Líder Bci
$100 por litro con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app Copec
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Miércoles
Hasta $150 por litro en Aramco con Banco Ripley
Descuentos menores con apps como Micopiloto
$100 por litro con tarjeta de crédito Visa Scotiabank a través de la app
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Jueves
Hasta $150 por litro con tarjeta ABC en Aramco
$100 por litro en Copec con tarjeta Coopeuch
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Viernes
Entre $50 y $300 por litro con Tenpo en Aramco
Hasta $150 por litro con tarjeta Itaú en distintas estaciones
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Sábado
$100 a $150 por litro con SBpay en Aramco
$100 por litro con Machbank crédito mediante app Copec
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Domingo
Hasta $150 por litro con tarjeta SPIN en Aramco
$100 por litro en Shell o Copec con bancos adheridos
$100 por litro con tarjeta de crédito Limitless (app Copec)
Dónde encontrar los mayores descuentos
- Aramco: hasta $300 por litro (principalmente viernes con Tenpo)
- Copec: descuentos frecuentes de $50 a $100 según banco
- Shell: beneficios con apps y tarjetas específicas
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