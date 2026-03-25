Alza del combustible: Revisa los descuentos de todos los días para cargar bencina al mejor precio

El Gobierno anunció que este jueves se realizará un aumento en el precio del combustible. Ahora, la bencina tendrá un alza de $370 y el diésel $570 por litro.

La situación ya ha formado caos en los ciudadanos, quienes se movilizaron el mismo día del anuncio para ir a recargar los vehículos en las estaciones de servicio, causando largas filas.

Es por eso que salieron a la luz diversas opciones para acaparar el aumento, como aplicaciones que te dicen dónde encontrar la bencina más barata según tu ubicación, o las medidas impulsadas por el Gobierno.

Y en este mes de marzo hay descuentos todos los días en el combustible, llegando hasta rebajas de $300 por litro. Revisa todos los detalles acá.

Descuentos para el alza del combustible

Las principales promociones se encuentran en Shell, Aramco y Copec. La mayoría están asociadas a descuentos con tarjetas bancarias, aplicaciones y billeteras digitales.

Lunes

Hasta $100 por litro en Copec con tarjetas Cencosud Scotiabank

Hasta $150 por litro en Aramco con Banco Consorcio

Martes

$50 por litro con Mercado Pago en Aramco

$100 por litro en Shell con tarjeta Líder Bci

$100 por litro con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app Copec

Miércoles

Hasta $150 por litro en Aramco con Banco Ripley

Descuentos menores con apps como Micopiloto

$100 por litro con tarjeta de crédito Visa Scotiabank a través de la app

Jueves

Hasta $150 por litro con tarjeta ABC en Aramco

$100 por litro en Copec con tarjeta Coopeuch

Viernes

Entre $50 y $300 por litro con Tenpo en Aramco

Hasta $150 por litro con tarjeta Itaú en distintas estaciones

Sábado

$100 a $150 por litro con SBpay en Aramco

$100 por litro con Machbank crédito mediante app Copec

Domingo

Hasta $150 por litro con tarjeta SPIN en Aramco

$100 por litro en Shell o Copec con bancos adheridos

$100 por litro con tarjeta de crédito Limitless (app Copec)

Dónde encontrar los mayores descuentos

Aramco: hasta $300 por litro (principalmente viernes con Tenpo)

Copec: descuentos frecuentes de $50 a $100 según banco

Shell: beneficios con apps y tarjetas específicas

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