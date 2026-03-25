Reconocido cantante impacta tras confesar que fue adicto al sexo: «No podía parar»

El reconocido cantante argentino de cumbia, Antonio Ríos sigue activo con su carrera musical y recientemente, conversó Infobae, donde se refirió a diversos temas de su vida personal, los cuales han dado mucho que hablar.

En esta oportunidad, el reconocido artista habló de los excesos, de su carrera y de un curiosa adicción al sexo.

Antonio Ríos dio a conocer que tiene 25 hijos, de los cuales 22 son biológicos. De estos, son 12 mujeres y 10 hombres.

Antonio Ríos se sincera

En esta instancia, el cantante argentino señaló: «Me hice cargo de todos. Como decía mi mamá: si te gusta la vaca, tenés que aceptar el ternero».

Además, Antonio Ríos dio a conocer que uno de sus hijos apareció cuando era adulta, después de que se hiciera un examen de ADN.

Sin embargo, descartó que vuelva a ser padre. «La fabrica esta cerrada», señaló. Incluso dio a conocer que se hizo la vasectomía. Vale señalar que tomó la decisión después de que desde su entorno le insistieron.

En esta misma conversación, el cantante recordó un llamativo momento de su vida. Resulta que Antonio Ríos confesó que fue adicto al sexo.

«Me volví adicto, no podía parar. Las chicas se acercaban después de los shows, me pasaban sus teléfonos, si me gustaban, las llamaba», mencionó la voz de «Nunca me faltes».

Sin embargo, esto no es todo. Antonio Ríos dio a conocer que mantuvo varios relaciones al mismo tiempo. «Llegué a estar con cuatro mujeres a la vez, organizando mis días entre sus casas. Eso fue aproximadamente entre los 40 y los 47 años», mencionó.

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