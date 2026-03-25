«Noticias que cuesta mucho compartir»: muere destacado periodista chileno tras sufrir un ACV

Recientemente, se dio a conocer la muerte de de un reconocido periodista chileno. Hablamos de Alan Rivera Ramírez, quien tenía 55 años y perdió la vida tras sufrir un Accidente Cerebrovascular (ACV).

El comunicador es oriundo de Arica y estudio en la Universidad Católica del Norte. Vale señalar que su carrera comenzó como practicante en El Mercurio en 1996.

Desde dicho momento, el periodista estuvo ligado a la prensa escrita. Alan Rivera Ramírez trabajó en diversos medios como La Tercera y El Metropolitano.

Y luego de estar en diversos medios, el periodista cambió de área y pasó a trabajar en comunicaciones corporativas. De este modo, fue jefe de prensa de los ministerios de Obras Públicas y Minería en el primer mandato de Sebastián Piñera.

En tanto, durante los últimos años trabajó como director de comunicaciones en la agencia Simplicity.

Conmoción por muerte del periodista Alan Rivera

Desde la agencia Simplicity compartieron un sentido mensaje para despedir al periodista. «Hay noticias que cuesta mucho compartir, y esta es una de ellas. Hoy despedimos a nuestro querido compañero Alan Rivera Ramírez, quien nos dejó de manera inesperada», expresaron.

«Más allá de su destacada trayectoria como periodista en medios de comunicación escrito, instituciones públicas y comunicaciones estratégicas, hoy queremos recordarlo por el tremendo ser humano que era: siempre de buen humor, generoso, amable y respetuoso», añadieron.

Además, expresaron: «Quienes tuvimos la suerte de trabajar con él lo recordaremos siempre con muchísimo cariño. Y lo echaremos mucho de menos, al mismo tiempo».

Vale señalar que el funeral del periodista chileno se llevó a cabo el martes en el Parque del Recuerdo de Vespucio.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google