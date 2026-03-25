“Me da pena por ella”: Cony Capelli lapida sin filtro a Naya Fácil por sus dichos del alza en el combustible

Naya Fácil ha enfrentado duras críticas por sus polémicos dichos sobre los feriados irrenunciables, mencionando que la gente es ‘floja’ y que ‘no quieren surgir’.

Ahora, con el anuncio del alza del combustible, la influencer no se guardó nada y dio su opinión al respecto. Dio la mejor idea para gastar menos plata en bencina: tener un auto eléctrico, ya que su ‘Nayatruck’ ha logrado ahorrarse ‘muchas lucas’.

Recordemos que este jueves la bencina subirá $370 y el diésel $570 por litro.

Pero su idea no le gustó a los internautas, quienes siguieron al acecho de Naya Fácil por su punto de vista ante estos temas mediáticos que se está viviendo en el país.

Fue así que Constanza Capelli, panelista del programa ‘Plan Perfecto’ opinó sobre la creadora de contenido, reflejando que ‘le da pena’ por ella.

Esto dijo Cony Capelli sobre Naya Fácil

Durante la transmisión del pasado martes en ‘Plan Perfecto’, Cony Capelli se tomó un minuto para dar su versión sobre la situación de Naya Fácil contra los usuarios del internet.

Sin más, mencionó que “me da pena por la Naya, porque cada cierto tiempo le pasan estas cosas”.

“Al final se opaca un poco toda la ayuda que ella ha hecho. Yo creo que en eso no hay duda, más allá del tema publicitario. Cuando la gente necesita ayuda y alguien que está ahí, creo que eso es valorable”, comentó.

De todas formas, apuntó que le daba pena cuando tratan de ignorante a la influencer. “Yo creo que igual ser ignorante, todos tenemos derecho a serlo y todos lo somos en algún grado”, dijo.

Sin embargo, no dejó de lado la indiferencia de Naya Fácil ante los creadores de contenido.

“Hay mucha incongruencia en su discurso. Ella dice quiero ser política porque a los influencer nos cargan mucho las responsabilidades de las contingencias del país. Nayita, cuando tú haces tu ayuda, también señalas con el dedo a quien no lo hace”, lapidó.

También reflejó los dichos de Naya, cuando mencionó que ‘las feministas son falsas porque me critican’, a lo que Capelli respondió: “Si yo estoy en desacuerdo con otra mujer, eso no significa que no sea feminista”.

“Obviamente denigrar es algo que no debiese pasar. No sólo entre mujeres. Hay conceptos que creo que hay que echarle un ojo. Es obvio que la gente te va a cobrar y te va a criticar porque tienes una plataforma grande”, cerró.

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