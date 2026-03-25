Impacto en la TV Chilena: Reconocida figura regresa a Canal 13 tras cerca de un año en la competencia

Después de múltiples rumores, se confirmó que una reconocida periodista vuelve a Canal 13. Específicamente al programa de espectáculos «Hay que decirlo» que es conducido por Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

La comunicadora que regresa es ni más ni menos que Cecilia Gutiérrez, quien anteriormente ya había sido parte del espacio y que en estos momentos estaba en CHV, desde fines del 2024.

De este modo, la popular periodista de farándula se integrará al panel del programa a partir del 1 de abril, con la misión de sorprender con las noticias, frescura y rigurosidad.

Las palabras de Cecilia Gutiérrez por su regreso a «Hay que decirlo»

«Siempre supe que iba a volver. Me fui con elástico, me fui sabiendo que aún me faltaba mucho camino por recorrer en el 13, porque es un medio que da muchas oportunidades», indicó la comunicadora.

En este sentido, Ceci Gutiérrez confesó: «Para mí el equipo y la dinámica del programa me son muy familiares. Siento que sólo estuve de vacaciones».

Vale señalar que la periodista también mencionó que quiere sorprender con una nueva faceta. «Quiero mostrar que también hay una Cecilia que es divertida, que puede bromear, que puede reírse y entrar en este tipo de dinámicas. No todo es farándula dura», lanzó.

Además, se reencontrará con otros panelistas de «Hay que decirlo» como Willy Sabor, con quien tiene una gran conexión. «Se formó una dinámica muy rica y divertida. Terminábamos llorando de la risa los dos, porque él es súper sensible y yo también», mencionó.

Es importante señalar que Cecilia Gutiérrez también se sumará a otros proyectos en Canal 13, los que se anunciarán próximamente.

«La gracia del 13 es que tiene de todo. Me imagino en tantas cosas y también en las plataformas digitales que tienen… no me cierro sólo a la pantalla abierta. Siento que hay muchas oportunidades de crecer, de aprender y tengo la posibilidad de ir desarrollándome en otras facetas, aunque siempre vinculadas a lo mío», reconoció.

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