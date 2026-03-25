Iban al altar, terminaron y ahora se volvieron a juntar: el romance que impacta al espectáculo chileno

Durante las últimas semanas se descubrió que el amor renació en una ex pareja del espectáculo.

Esta vez, es un cantante nacional que confirmó que volvió con su ex tras compartir románticas fotos en sus redes sociales, donde se le ve disfrutando de tiernos momentos con su enamorada.

La mujer, que es influencer, también difundió postales de diferentes días con el cantante, demostrando que el amor volvió a unirlos en sus vidas.

Los seguidores comentaron al respecto, dándoles las bendiciones y felicitaciones por este nuevo camino que tomarán de la mano.

¿Quién es el cantante?

Se trata del artista chileno que triunfó en la TV con su recordado docureality ‘Los Méndez’.

Tal cual, DJ Méndez confirmó la reconciliación con su ex pareja, Beatriz Fuentes, mejor conocida como ‘La Turca’.

Anteriormente tuvieron una relación que estuvo a pocos pasos de llegar al altar, pero no se concretó.

La influencer, con más de 58 mil seguidores, subió un carrusel a su cuenta de Instagram con la descripción “Carrusel de amorcito”.

En las fotos se les ve a los dos disfrutando de la vida junto a amigos y familia.

Esta actualización de Beatriz se subió días después que DJ Méndez publicó imágenes junto a su pareja en el escenario de San Rosendo y Tilcoco, acompañado de románticas palabras hacia La Turca.

«El amor tiene altos y bajos, y nosotros hemos tenido de todo. ¡Eso nos ha hecho llegar aquí con puro amor! Espero ser cada día una mejor persona, partner, amigo, amante y hacerte sentir protegida y siempre feliz!», escribió Méndez en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que desde octubre de 2025 se ha visto a la pareja posar juntos en redes sociales, de hecho, Beatriz ha mostrado un curioso anillo de compromiso.

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