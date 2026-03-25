«Le di el voto a este caballero, pensando en que todo sería para mejor, y estamos recién comenzando y están dejando la escoba»

Recientemente, una alcaldesa dio mucho que hablar tras hacer un inesperado llamado.

Estamos hablando, de Cristina Espinoza, alcaldesa de Hualaihué, en la Región de Los Lagos, quien luego del anuncio del alza del combustible del Gobierno de José Antonio Kast no dudó en mostrar preocupación por su comuna.

«Quiero hacer un llamado al gobierno. No me puedo quedar ajena de lo que está ocurriendo con el combustible», señaló.

El llamado de la alcaldesa de Hualaihué al Gobierno de Kast

En un video que se viralizó en redes sociales, la alcaldesa mencionó: «¿Qué están pensando? A nosotros nos afecta en el tema de los transbordadores, todos los alimentos que tienen que venir de Puerto Montt hacia la provincia de Palena, entonces yo le quiero preguntar a este Presidente… yo también asumo que le di el voto a este caballero, pensando en que todo sería para mejor, y estamos recién comenzando y ya están dejando la escoba».

En este sentido, Cristina Espinoza aseguró que alegará las veces que sea necesario

«Voy a levantar la voz por mi gente, a pesar de que voté por este Presidente, porque las consecuencias las vamos a empezar a pagar desde ahora», indicó.

Además, entregó detalles de cómo es la vida en Hualaihué. «Mi comuna vive de los productos del mar, de la pesca, entonces quiero decirle a estas autoridades que se pongan la mano en el corazón y hagan la pega como corresponde. Que no nos vengan, recién comenzando este gobierno, a matarnos», indicó.

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