Cadem entrega noticia que golpea al Gobierno de José Antonio Kast

Una mala noticia llega a remecer el escenario del nuevo Presidente de la República, José Antonio Kast.

Todo empezó con diversas medidas del Gobierno con proyectos y decretos sobre el medioambiente, feriados irrenunciables, y ahora con el anuncio del alza en el combustible.

Tras el anuncio, miles de chilenos salieron a recargar sus vehículos y también a alzar la voz sobre esta nueva medida que comenzará a regir este jueves 26 de marzo.

Y las cifras lo comprueban, con la reciente encuesta Cadem que reveló una drástica percepción del nuevo Gobierno, que lleva solo dos semanas de mandato.

Esto es lo que dice la encuesta Cadem

Por primera vez desde el inicio de su mandato, la desaprobación del Presidente superó a su aprobación, marcando un fuerte cambio en la percepción ante José Antonio Kast.

El sondeo, realizado el 24 de marzo, confirmó que la aprobación de Kast cayó al 47%, mientras que su desaprobación subió hasta el 49%.

Sin dudas el anuncio del alza histórica del combustible fue el punto de quiebre para los chilenos. Este jueves, el combustible subirá a $370 en bencinas y $580 en el diésel.

La aprobación con la que asumió José Antonio Kast

La desaprobación del mandatario es completamente impactante si la comparamos con las cifras de aprobación que tenía antes de ser Presidente.

Cuando comenzó su gestión, obtuvo un 57% de aprobación. Sin embargo, con esta nueva alza, el puntaje cayó profundamente.

De hecho, un 59% de los encuestados cree que la medida era evitable. Un 43% de las personas cree que el Estado cuenta con recursos suficientes para haber financiado sus compromisos sin golpear al bolsillo de las familias.

Y sobre las responsabilidades, apuntaron que:

Un 46% lo atribuye al conflicto bélico en Medio Oriente.

Un 31% culpa directamente a la gestión de la administración actual.

Un 21% responsabiliza al gobierno anterior.

Temor por el alto costo de la vida

El pesimismo económico se tomó la mayoría de los resultados.

Un abrumador 94% de los chilenos cree que esta crisis elevará considerablemente el costo de la vida.

Asimismo, el 55% identifica a la clase media como el sector más perjudicado por estas alzas.

Las medidas compensatorias anunciadas por Kast no han logrado calmar los ánimos, puesto que el 71% las considera insuficientes.

Un 54% cree que los precios seguirán subiendo, mientras que el Gobierno de Kast enfrenta su primer gran desafío ante una ciudadanía que se ve evidentemente afectada.

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