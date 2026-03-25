Javiera Rojas, hermana de Pablo Chill-E busca ser Miss Chile: «Mi familia nunca pensó que iba a entrar a un certamen de belleza»

Javiera Rojas, hermana del cantante urbano Pablo Chill-E ha dado mucho que hablar durante los últimos días debido a que es candidata a Miss Chile.

La joven tiene 19 años y es maquilladora. Recientemente, en conversación con el medio Las Últimas Noticias, reveló las aspiraciones que tiene en este certamen.

El nuevo desafío de Javiera Rojas, hermana de Pablo Chill-E

«Mi familia nunca pensó que iba a entrar a un certamen de belleza, pero están felices y su apoyo está muy presente en el día a día», confesó la hermana de Pablo Chill-E.

Javiera Rojas busca convertirse en representante de Maipú. En este sentido, lleva tres meses de preparación en oratoria, pasarela, entrenamiento físico y salud mental.

En este sentido, en conversación con el medio ya nombrado, la joven reconoció: «Hace muchos años tuve sesiones con un psicólogo cuando mi hermano comenzó con su exposición (por su carrera musical). Después dejé de ir y ahora volví por el certamen. Siento que es muy importante estar preparada para los escenarios (de la gente)».

Es importante mencionar que Javiera Rojas estuvo presente en la presentación de Pablo Chill-E en el Festival de Viña. Instancia, en la que entregó la gaviota.

«Por ejemplo, en el Festival, cuando entregué la Gaviota a mi hermano, no estuve tan nerviosa como pensé, pero fue porque en realidad estaba observando a mi hermano, él era el foco. Ahora es al revés: los comentarios van a ser hacia mí. Es muy importante la salud mental», mencionó.

Cabe destacar que este 26 de abril se va a llevar a cabo la gala. Instancia en la que se definirá si es que la hermana de Pablo Chill-E representará a Maipú en el reconocido certamen de belleza.

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