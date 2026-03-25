Tras polémica renuncia en Chilevisión: Este es el posible sucesor de Julio César Rodríguez

El anuncio de Julio César Rodríguez que dejará CHV dejó un remezón en el canal, puesto que es uno de los rostros más populares del momento.

Se estimaba que su salida sería este próximo 13 de abril, pero ahora se supo que dejaría las pantallas de CHV el último día de marzo.

Tras la noticia, el canal ya comenzó a abrir su casting para encontrar al nuevo sucesor de JC, quien deberá reemplazar al rostro televisivo.

De acuerdo a una información del portal ‘El Filtrador’, Chilevisión ya tendría casi listo a quien asumirá el cargo de Julio César.

Quién es el supuesto sucesor de JC Rodríguez

Se trata de una persona que ha participado en el canal durante años.

Según reportó ‘El Filtrador’, Francisco Espinoza es el principal candidato para tomar la dirección de programación.

Entre julio de 2020 y septiembre de 2024, Espinoza fue el director de Programación y Contenidos de Chilevisión, bajo el mando de Paramount International.

Antes ya contaba con una carrera en el rubro de los medios. Estuvo tres años como Gerente de Planificación de Programación en WarnerMedia CHV, entre 2017 y 2020.

También estuvo un año y medio como Gerente de Planificación en Canal 13.

Además, tuvo un largo paso por la televisión pública. En TVN pasó casi 14 años con cargos que van desde Analista de Planificación hasta Subgerente, pasando por Jefe de Proyectos y Jefe de Programación.

Y ahora, se estima que podría ser el nuevo rostro de CHV, que se despide de JC Rodríguez este 31 de marzo.

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