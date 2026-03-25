Tronic anuncia gira para celebrar 25 años de carrera: conoce las fechas y cómo comprar entradas

Tronic vive un gran momento y están celebrando un cuarto de siglo con una carrera ininterrumpida. De este modo, la agrupación nacional se prepara para su «Tour 25 Aniversario».

Este espectáculo iniciaría el el sábado 28 de marzo en el Teatro Regional Lucho Gatica, de Rancagua. Posteriormente se desarrollarán una decena de conciertos en teatros emblemáticos del país, durante abril y mayo.

De este modo, con respecto a esta gira se adelanta que será «una celebración para llevar energía, potencia y emoción a cada escenario».

Vale señalar que el tour de Tronic llegará a las ciudades de Chillán, Valdivia, Los Ángeles, Talca, Valparaíso, Curicó, Temuco, Concepción, Ovalle y La Serena.

En este sentido, desde la agrupación indican que «será algo histórico. Jamás imaginamos cumplir 25 años tocando y escribiendo música, por eso queremos celebrarlo en grande. Estamos ansiosos porque serán los shows más extensos de nuestra carrera: ¡33 canciones por noche! Lo daremos todo».

Venta de entradas para el «Tour 25 Aniversario» de Tronic

Las entradas para el “Tour 25 Aniversario”, de Tronic, están disponibles a través de hyperfollow.com.

Vale señalar que en esta gira, la banda responsable de «Mateo» hará un repaso por sus grandes éxitos y clásicos. «Las canciones que la gente más nos pide. Eso significa que consideraremos temas que no tocábamos hace muchos años. Y lo mejor es que el repertorio no lo armamos nosotros, sino que los mismos fanáticos a través de encuestas en nuestras redes. Las canciones más votadas se quedaron en el setlist final», adelantaron desde la agrupación.

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