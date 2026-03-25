¿Se acabó el amor?: Filtran supuesto quiebre amoroso de querida animadora de la televisión chilena

Un nuevo quiebre estaría siendo confirmado en el mundo del espectáculo. Esta vez, le afectó a una querida animadora de la televisión chilena.

La relación se mantenía alejada de los focos mediáticos, aunque compartían fotos juntos en redes sociales.

Sin embargo, se presenció un drástico detalle que confirma la separación de la pareja.

Las evidencias tras quiebre amoroso

Se trata de la actriz y ex animadora de Chilevisión, Millaray Viera, quien llevaba una relación desde abril del 2024 con el empresario Jorge Matte Capdevila.

Según contó el portal ‘El Filtrador’, la pareja había terminado su vínculo.

Además, a pesar de mantenerse en privado, subían imágenes juntos en redes sociales, pero ahora no se encuentra ningún registro en las cuentas de la animadora ni del empresario, lo que evidenciaría el quiebre.

Otro detalle es que se dejaron de seguir en Instagram. Incluso, el perfil de Jorge Matter, que se mantenía en privado sin opción de ver sus registros ahora está público, con posteos que no se ven a Viera en ningún lado.

Las únicas fotos donde se les ve juntos, calzan justo con que son publicaciones de campaña.

¿Quién es Jorge Matte?

Jorge Matte Capdevila, de 43 años, es conocido en el mundo corporativo chileno.

Es Ingeniero Comercial de la Universidad de Los Andes e hijo de Eliodoro Matte, y formó parte del directorio de la CMPC por ocho años.

También realiza equitación, deporte en el que representó a Chile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, logrando el puesto número 18 en la competencia.

Hasta el momento, ni la animadora ni el empresario han hablado al respecto, pero sus acciones en redes sociales hablan por sí solas de un posible quiebre amoroso.

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