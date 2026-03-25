Restricción vehicular 2026: ¿Cuál es la fecha de inicio de la medida en la Región Metropolitana?

Estamos llegando al fin de marzo, mes marcado por el fin de las vacaciones y el regreso a la rutina. Además, ya inició el otoño en nuestro país, época en la que aumenta la contaminación en la capital. En este contexto, muchos conductores se preguntan cuándo inicia la restricción vehicular en la Región Metropolitana este 2026.

Esta medida se aplica cada año en Santiago y se traduce en que múltiples vehículos ven afectada su circulación por las calles.

Cabe destacar que la restricción vehicular se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente. En tanto, la finalidad es cuidar la calidad del aire durante meses de otoño e invierno, que es cuando más se ve afectada.

¿Cuál es la fecha de inicio de la restricción vehicular en la Región Metropolitana este 2026?

Todos los años, la restricción vehicular entre en vigencia el 1 de mayo. No obstante, debido a que dicha fecha es feriado por el Día del Trabajador, se aplicará por primera vez el lunes 4 de mayo en Santiago.

Es importante dejar en claro que la medida funciona entre lunes y feriados (excepto festivos). Por otro lado, el horario es de 07:30 a 21:00 horas.

Vale señalar que próximamente, las autoridades compartirán un calendario, el cual definirá los vehículos que tienen restricción vehicular durante cada día, lo que se define por el último número de su patente.

A continuación de te dejamos los vehículos en los que rige la medida:

Motocicletas inscritas previo al 2002 / Motocicletas previo al 2010

Automóviles, station wagons y inscritos antes del al 1 de septiembre del 2011 (catalíticos)

Vehículos de transporte de carga que no tienen sello verde

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros que no tienen sello verde

Por otro lado, es importante dejar claro que los días en que se decrete preemergencia ambiental, aumentará la cantidad de vehículos con restricción vehicular. Esto con el objetivo de cuidar el aire. En este sentido, es importante a estar pendiente a lo que informen las autoridades.

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