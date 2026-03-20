Esta es la fecha de inicio de la restricción vehicular en la Región Metropolitana este 2026

Ya estamos a 20 de marzo, mes que se caracteriza por el regreso a clases, fin de vacaciones y principalmente por las responsabilidades. En este sentido, mucha gente se pregunta cuándo se comienza a aplicar la restricción vehicular en la Región Metropolitana.

Vale señalar que esta medida rige todos los años en Santiago y se traduce en que múltiples vehículos ven afectada su movilidad, dependiente del último número de su placa.

La restricción vehicular forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio de Medio Ambiente. La finalidad de esta medida es cuidar el aire, durante otoño e invierno. Periodo en el que se acumula mayor contaminación.

Revisa cuándo comienza la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Cada año la restricción vehicular se empieza a aplicar el 1 de mayo. No obstante, debido a que esta fecha es feriado, la medida se aplicará desde el lunes 4 de mayo.

Esta medida rige de lunes a viernes, con excepción de feriados. En tanto, el horario es de 07:30 a 21:00 horas.

Es importante mencionar que próximamente las autoridades van a compartir un calendario, con la información de los vehículos que tendrán restricción vehicular durante cada día, dependiendo del último número de su patente.

Los vehículos en los que rige esta medida son los siguientes:

Motocicletas inscritas previo al 2002 / Motocicletas inscritas previo al 2010

Automóviles, station wagons y similares previos al 1 de septiembre del 2011 que no cuentan con sello verde

Vehículos de transporte de carga que no tengan sello verde

Buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales pasajeros que no tienen sello verde

Es importante recalcar que los días en que se decrete preemergencia ambiental, podría aumentar la cantidad de vehículos con restricción vehicular. Esto con el objetivo de cuidar el aire. En este sentido, los conductores deben estar atentos a la información que entreguen las autoridades.

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