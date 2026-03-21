“Que no entre ni un hue… más”: Patricia Maldonado dice querer dinamitar el norte con tal de que no ingresen migrantes irregulares

El inicio del Gobierno de José Antonio Kast llegó para apuntar de inmediato a uno de los problemas más grandes del país: la migración irregular.

Es así como impulsó la primera medida al respecto, el cual consiste en la construcción de una zanja en el norte del país.

El proyecto busca frenar la migración irregular mediante una barrera física en la frontera y en sectores con alto tráfico migratorio.

También se habló de realizar muros y vallas de seguridad de hasta cinco metros de altura, con sensores de movimiento y vigilancia de drones.

Con ello, la recordada rostro de televisión de Mega comentó al respecto en su programa digital.

Lo que dijo Patricia Maldonado sobre la inmigración irregular

Se trata de Patricia Maldonado, la ex rostro del matinal de Mega, donde en su estelar de YouTube “Con Canas y Sin Ganas”, habló sobre la medida impulsada por el Gobierno de Kast.

“Lo que estamos pidiendo todos los chilenos es que entren por la puerta legal”, aseguró.

“Ustedes me van a perdonar, amigas y amigos, voy a ser muy directa como lo he sido siempre”, continuó.

“Yo, Patricia Maldonado, no hago una zanja, no pierdo el tiempo en eso. Vuelvo con las dinamitas, vuelvo a dinamitar todo lo que es el norte, todo lo que es frontera”, propuso.

“Pisas una huea de esas y quedas convertido en polvo. Yo dinamito y pongo minas de todo lo que sea con tal de que no entre ni un hueón más”, afirmó.

“El que entra por esos pasos viene en mala, no viene en buena”, sentenció.

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