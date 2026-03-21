Periodista de Chilevisión sufrió inesperada agresión en vivo: «Me acaba de pegar y…»

En la jornada de este viernes, Daniela Muñoz, notera del matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana» vivió una tensa situación.

Esto sucedió durante una fiscalización, en la que un motociclista intentó evitar un control.

Sin embargo, el individuo se metió a una calle sin salida. De este modo, fue alcanzado por Carabineros y funcionarios municipales y posteriormente detenido.

De acuerdo a lo informado por funcionarios policiales, el conductor no tenía documentos y la motocicleta tampoco.

Daniela Muñoz y la agresión que sufrió

Frente a esto, la periodista de Chilevisión se acercó a la acompañante del conductor para entrevistarla. Instancia, en la que le pegó un manotazo.

«Aquí va la… una pregunta… me acaba de pegar y ella iba acompañada del conductor. La quería entrevistar porque acompañaba al conductor. Fue sumamente violenta», indicó Daniela Muñoz.

Frente a esto, Andrea Arístegui reaccionó desde el estudio y mencionó: «Cuidado, Dani. Tiró manotazo sin que le hicieran nada».

Sin embargo, Daniela Muñoz optó por tomarse la situación con tranquilidad y mencionó: «Tuvo una reacción violenta. Yo la perdono, no corresponde, día viernes, nos levantamos con ánimo, no son formas de reaccionar. Hay que ver si ella iba manejando. Me imagino que ella quería arrancarse».

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