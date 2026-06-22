«Feliz día del Padre al mejor papá del mundo, dejando a su propia hija sin este día tan importante (…) Prefirió a un perro y a su minita»

Recientemente, la popular exchica Mekano, Rosemarie Dietz se lanzó con todo contra su expareja, el empresario Cristóbal González.

Resulta que la mujer compartió unos descargos por la actitud de su ex durante el Día del Padre.

En concreto, Rosemarie Dietz acusó que González habría preferido pasar esta día junto a su pareja actual y no con su hija.

El descargo de Rosemarie Dietz

La bailarina se descargó a través de historias en su cuenta de Instagram (fueron borradas), las que rescató FMDOS.

«Feliz día del Padre al mejor papá del mundo, dejando a su propia hija sin este día tan importante para ella! Después que estuvo toda la semana esperando este momento para estar con su papá. Y qué hace el lindo, prefirió estar con con su amante en Viña!», expresó Rosemarie Dietz.

Además, expresó: «Seguramente un perro es más importante que tu propia hija! Hay padres y padres. No se confundan! No todo lo que brilla es oro».

Sin embargo, esto no es todo. También tuvo palabras para la otra mujer involucrada en este problema. «Felicidades a los dos, pero de mí y mi hija no se ríen más. Se nota que no eres mamá. Prefirió a un perro y a su minita en vez de estar con su hija», lanzó Dietz.

«Lo mejor para tu minita, pero no pagas ni los provisorios. El Papá del año, felicidades», finalizó la exchica Mekano.

Compleja relación

No es primera vez que la mujer lanza descargos contra su expareja. De hecho, en octubre confirmó el quiebre y compartió duras palabras.

«¿Olvidar a tu hija por otra mujer? Tu casa, tu familia, etc. No se lo deseo a nadie. Suerte para todas las que creímos algún día en perdonar y creer que sí cambiarían pero resulta que se fue con otra. Chicas, el perdón es para uno, ¡la gente no cambia!», fue parte de lo que mencionó Rosemarie Dietz en dicha oportunidad.

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