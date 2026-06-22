Ingrid Cruz impacta tras revelar inesperado aviso que recibió de Parived: «Es como triste»

Recientemente, la popular actriz nacional, Ingrid Cruz sorprendió tras revelar una curiosa revelación relacionada con el ex de Tonka Tomicic, Marco Antonio López, quien es más conocido como Parived.

Resulta que en el más reciente episodio del espacio de Mega, «Only Friends», la intérprete dio a conocer una predicción que hizo Parived con respecto a su vida amorosa.

Ingrid Cruz revela en «Only Friends» la predicción que Parived hizo para su futuro amoroso

«Es como triste, prefiero creer que no es verdad», comenzó señalando la actriz. Además, dio a conocer que esto ocurrió en el fin de una pasada Teletón, en el Estadio Nacional.

Ingrid Cruz reveló que en dicha instancia, Parived se acercó a ella y lanzó un presagio sobre su futuro amoroso. «Me dijo: ‘Eres como una mujer muy potente y que atraes mucho a los hombres y no sé qué, pero esto mismo va a ser igual que lo que ha pasado con toda tu generación femenina para atrás. Tú te vas a quedar sola'», señaló.

«Esto fue en el Estadio Nacional, final Teletón, El ruido que había era así (fuerte). Me dice: ‘Te vas a quedar sola’. Y yo escuché ‘sola, sola, sola, sola'», añadió la intérprete.

Frente a esto, Ingrid Cruz dio a conocer que recurrió a Fernando Godoy para salir del lugar. «Le dije ‘sácame de aquí’ y le cuento. Y me dice ‘ay Ingrid’. Yo te juro que en mi cabeza seguía escuchando ‘sola, sola, sola'»,

Posteriormente, Raquel Argandoña le consultó si es que en estos momentos se encuentra en alguna relación. Frente a esto, la actriz indicó que está «sola».

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