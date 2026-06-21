Mariana Derderian se sincera tras llamado a José Antonio Kast: «Me parece doloroso y triste que no exista algo que legisle y apoye más esto»

Una de las invitadas al más reciente capítulo de Only Friends fue la actriz Mariana Derderian, quien volvió a referirse a la propuesta que impulsó luego de la muerte de su hijo en un incendio ocurrido en su hogar.

En aquella oportunidad, la actriz planteó la necesidad de promover el uso de detectores de humo y llamó directamente al Presidente a impulsar medidas que ayudaran a prevenir este tipo de tragedias.

“Presidente, manito en el corazón, y empatizar de verdad, habría mucho menos accidentes. Ojalá subvencione algunos también para la gente más sencilla”, expresó en ese momento.

Mariana Derderian se sincera tras llamado a José Antonio Kast

Durante su participación en el programa, Mariana Derderian recordó ese episodio y profundizó en las dificultades que enfrentan las familias tras la pérdida de un hijo.

De entrada, abordó los plazos legales de duelo que existen actualmente en Chile: “Es una necesidad de empatizar, porque no solamente son los 10 días que tienes cuando muere un hijo”, señaló.

Además, cuestionó el apoyo que reciben los padres en este tipo de situaciones. “Cuando tienes un hijo tienes dos años de fuero. A mí me parece doloroso y triste que no exista algo que legisle y apoye más esto. Me dieron mucha pena los comentarios que politizan esto”, agregó.

La actriz también volvió a enfatizar la relevancia de contar con detectores de humo en los hogares, asegurando que se trata de una medida simple que podría evitar accidentes graves: “Esto no se me ocurrió decirlo antes, no es mi prioridad. Uno no piensa en detectores de humo, piensa en rejas. No hay que esperar a que sea ley, ahora están a 12 mil pesos”, comentó.

En ese contexto, Raquel Argandoña le preguntó si alguna autoridad se había comunicado con ella tras realizar públicamente esta propuesta: La respuesta de Mariana Derderian fue categórica: “No, de nadie. No sé si está bien habérselo dicho al Presidente, quizás era más al Senado o a parlamentarios”, cerró.

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