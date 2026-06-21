Julio Jung Duvauchelle emocionó a las redes con sentido homenaje en el Día Del Padre: «Llevaré tu legado con infinito orgullo siempre…»

En medio de la conmemoración del Día del Padre, Julio Jung Duvauchelle compartió un emotivo homenaje dedicado a su padre, el reconocido actor Julio Jung.

Cabe recordar que el destacado intérprete falleció a principios de junio, a sus 84 años de edad, tras enfrentar complicaciones de salud.

Julio Jung Duvauchelle emocionó con sentido homenaje en el Día Del Padre

Julio Jung Duvauchelle utilizó sus redes sociales para recordar al destacado artista nacional, cuya partida ocurrió el pasado 6 de junio. Junto a varias fotografías familiares, le dedicó sentidas palabras que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores: “Feliz día al cielo compañero, colega, sensei, guru, referente y sobre todo PAPÁ”, escribió al inicio de su publicación.

“Recordaremos por siempre tu amor por la buena comida, tu pasión por el cine y los libros, tu añoranza por tus queridas Venezuela y Barcelona… pero por sobre todo tu insaciable amor por tu Matilda”, expresó.

Además, valoró la forma en que Julio Jung vivió cada etapa de su vida y la huella que dejó en quienes lo rodeaban: “Lo hiciste todo y más, gozaste, conversaste y disfrutaste la vida como nadie. Gracias por tanto como papá y abuelo, y por heredarme la misma pasión por nuestro oficio”, agregó.

Finalmente, cerró el mensaje con una declaración que emocionó a sus seguidores: “Llevaré tu legado con infinito orgullo siempre. Te hiciste un gran camino al andar y dejaste huella en la memoria, te amo papá”, escribió.

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