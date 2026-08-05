Reconocida cantante chilena sufrió inesperado robo en Barrio Franklin y compartió preocupante llamado: «Por favor, amigos…»

Recientemente, una popular cantante nacional generó preocupación en sus redes sociales tras entregar una alarmante noticia.

Hablamos de Flor de Rap, quien vivió un complicado momento durante las últimas horas. La artista reveló través de sus redes sociales que fue víctima del robo de su teléfono celular mientras se encontraba en el Barrio Franklin.

La cantante chilena utilizó sus historias de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores, explicando que su dispositivo fue sustraído y ofreciendo una recompensa a quien pudiera entregarle información sobre su paradero.

«Me acaban de robar el celular en Barrio Franklin. Amigos míos que tengan contacto ahí avísenme. Pago por el celular. Es un iPhone 17, tenía carcasa celeste», escribió la artista en una primera publicación, acompañando el mensaje con un emoji de tristeza.

El aviso de Flor de Rap

Sin embargo, minutos más tarde, la cantante compartió una nueva advertencia. Esta vez dirigida a sus familiares, amigos y seguidores, luego de que los delincuentes aparentemente comenzaran a utilizar su número telefónico.

«Están hablando de mi WhatsApp. Por favor, amigos, no caigan», alertó Flor de Rap, haciendo un llamado a no responder ni confiar en los mensajes que pudieran enviarse desde su cuenta.

Hasta el momento, la intérprete no ha entregado nuevos antecedentes sobre el robo ni ha confirmado si logró recuperar su teléfono, aunque su publicación rápidamente generó preocupación entre sus seguidores.

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