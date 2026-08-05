«Rompiste la puerta de una patada y…»: Acusan violento actuar de popular figura de TV

En un reciente episodio del reality de Mega, «Volverías con tu Ex? 2», Luis Mateucci acusó a Bárbara Muriel de tener un compartamiento agresivo con el. Incluso aseguró que esto no le permitió dormir.

«Hiciste cosas de agresiva. Me tiró las pantuflas, me sacó la sábana, me insultó», indicó el argentino en el espacio.

En las redes sociales de Mega compartieron un extracto de esta situación, lo que generó diversas reacciones entre los seguidores del reality. Sin embargo, la publicación no habría caído bien en Bárbara Muriel, quien reaccionó en sus redes sociales

Dura respuesta a Luis Mateucci

Según consignó La Cuarta, a través de su Instagram, el equipo de la argentina cuestionó la edición del programa y aseguró que el relato difundido favorece a Luis Mateucci.

«No es justo construir un relato donde Bárbara parece ser la única responsable, cuando los mismos comportamientos, e incluso más intensos, también vinieron de parte de Luis», indicaron.

Además, sostuvieron que, si hubo actitudes violentas durante el encierro, estas provinieron del argentino.

«Revisen los videos de las pruebas y vean la cantidad de garabatos que Luis le dice a Bárbara. Los que se cambiaron de cama, lo hicieron por su propia voluntad, no porque yo los haya obligado», expresaron.

Finalmente, lanzaron una dura acusación contra Mateucci, asegurando que intentó abandonar el reality de manera forzada.

«Ojalá muestren cuando rompiste la puerta de una patada y te escapaste… ¿Violento?», cerró.

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