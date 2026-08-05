«Por agarrar put… le sacaron la conche… y lo dejaron en pelotas»: Impactantes nuevos detalles sobre supuesto robo a periodista en motel

Durante esta semana, el periodista de farándula, Sergio Rojas dio mucho que hablar tras soltar un bomba en el espacio «Que te lo digo» de Zona Latina.

Resulta que este lunes el animador dio a conocer que un conocido rostro de TV habría sido víctima de un inesperado robo tras ir a un motel junto a otro hombre.

Sergio Rojas indicó que recibió esta información y que se trataría ni más ni menos que de Jon Reyes, quien era parte de TVN y que actualmente trabaja en TeVex. «Quedó a popín pelado», fue parte de lo que señaló.

Sergio Rojas revela nuevos detalles

El tema dio mucho que hablar y durante la jornada de este martes, el animador de «Que te lo digo» se volvió a referir a este caso. De hecho, reprodujo el audio que le enviaron.

«Oye, me contaron que Jon fue ayer al canal», contó el comunicador. Además, agregó: «Le robaron todo, pero él no quiso reconocer que fue en el motel. Dijo: ‘No, nada que ver, no sé qué, no sé cuánto’. Desconoce la existencia del chico».

Además, Paula Escobar dio a conocer que Jon Reyes no regresaría al canal.

Posteriormente, Sergio Rojas reveló el audio que recibió sobre este cahuín. «Este fue el cahuín, para que vea la gente que es verdad y yo no estoy inventando», expresó.

«Sergio, te tengo la copucha del fin de semana», se escucha que dice una mujer. «Lo pillaron. O sea, estaba en un motel con un put… le había pagado y le había robado toda la plata y las tarjetas… el que palabreó al Neme», añadió otra.

«La copucha del siglo. Por agarrar put… le sacaron la conche… y lo dejaron en pelotas, por hocicón. Así que ahí está la copucha del día», añadieron.

De acuerdo al relato de las mujeres, este motel sería utilizado para ingresar con personas que se dedican al trabajo sexual.

En tanto, Luis Sandoval mencionó: «Dicen que hay que llegar a pie, no puedes llegar en auto. Son de esos moteles para estudiantes universitarios».

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