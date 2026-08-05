Querida pareja del espectáculo se casó por el civil tras más de dos años de relación: compartieron registros del momento

Recientemente, una popular pareja del mundo del espectáculo sorprendió en redes sociales tras entregar una importante noticia. Hablamos ni más ni menos que de Carlita Inostroza y Matt Hunter, quienes dieron a conocer que contrajeron matrimonio por el civil. En este sentido, compartieron registros de lo que fue la ceremonia.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó una serie de fotografías y videos del especial momento en que ambos dieron el «sí». Para la ocasión, la creadora de contenido lució un elegante vestido blanco de estilo blazer, el que complementó con un collar de perlas.

Además, previamente en sus historias de Instagram compartió un registro junto a Matt Hunter al interior de un automóvil, donde ambos aparecían disfrutando de la canción «Where’s My Husband?» de la cantante británica Raye.

Posteriormente, la influencer mostró parte de la ceremonia civil que celebraron junto a familiares y amigos cercanos, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

«Felicidades regios»; «Que lindossssssss y te veías hermosaaaa»; «Alguna noticia buena para chile que sea! Felicidades»; «Que sigan siendo muy felices»; «Muchas felicidades a ambos!!»; «Que viva el amor y la gente que se compromete y se casa», fueron solamente algunos de los comentarios que recibieron.

La historia de amor de Carlita Inostroza y Matt Hunter

La relación entre Carlita Inostroza y Matt Hunter comenzó a mediados de 2024, luego de que ambos se conocieran durante una entrevista realizada en mayo de ese año. Con el paso de los meses, el vínculo se fue fortaleciendo y la pareja comenzó a compartir distintos momentos de su romance en redes sociales.

En marzo de este año, ambos sorprendieron al anunciar su compromiso. En aquella oportunidad, la influencer publicó un video mostrando su anillo y escribió un breve pero significativo mensaje: «Le dije que sí».

Ahora, la pareja volvió a emocionar a sus seguidores al confirmar que ya son oficialmente marido y mujer tras celebrar su matrimonio por el civil.

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