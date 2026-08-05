Fue despedido inesperadamente de Mega tras 11 años en el canal y ahora se sumó a nuevo canal: compartió importante mensaje

A meses de su salida de Mega, Fabián Morales ya tiene una nueva casa televisiva. El periodista fue presentado como el nuevo integrante de Tu día, matinal de Canal 13, como reportero en terreno.

Su estreno oficial en el espacio se concretó durante el primer lunes de agosto, aunque semanas antes ya había tenido algunas apariciones en pantalla con despachos relacionados al lado B de la Copa del Mundo.

La llegada de Fabián Morales a la estación ocurre meses después de su despedido de Mega, canal en el que permaneció durante 11 años y donde desarrolló gran parte de su carrera en el área deportiva.

En ese entonces, el comunicador utilizó sus redes sociales para despedirse de la señal y expresar cómo vivió ese momento. «Aún en una nube sin entender nada, pero con un soporte maravilloso que es mi familia», expresó. Además, agregó: «11 años terminaron abruptamente».

Vale señalar que Fabián Morales cuenta con una carrera en televisión de cerca de dos décadas. Su trayectoria inició en TVN donde hizo su práctica y posteriormente se quedó trabajando por cerca de nueve años. Mientras que posteriormente se sumó a Mega.

Fabián Morales se suma el matinal de Canal 13

El periodista se suma al equipo de reporteros en vivo de Tu día, junto a Rodrigo Pérez, Delfina Gómez y Diego Muñoz.

Respecto a este nuevo desafío profesional, el periodista reconoció que representa un cambio importante en su carrera. «Es un tremendo desafío porque es un formato nuevo en mi carrera, tanto estar en un matinal como en despachos en vivo y desde la calle», comentó.

Además, destacó que durante 18 años estuvo dedicado principalmente al deporte, por lo que esta oportunidad le permitirá ampliar su experiencia en otras áreas de la información. «Los matinales marcan la aguja de lo que va a pasar en el día», expresó Fabián Morales.

Igualmente, valoró el reencuentro con José Luis Repenning y Priscilla Vargas, con quienes anteriormente compartió en espacios deportivos. «Es un cambio bien brusco, pero que me motiva», finalizó.

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