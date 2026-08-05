Cony Capelli aclara video que le mandó el expresidente Gabriel Boric: «Espero que no se haya molestado…»

La semana pasada, Cony Capelli sorprendió al confirmar que está esperando a su primer hijo. De este modo, dio mucho que hablar en redes sociales y el mundo del espectáculo.

La bailarina dio a conocer la noticia mediante un emotivo video. «Un amor que crece y crece en mi vientre», escribió junto al registro, publicación que rápidamente acumuló miles de comentarios y muestras de cariño por parte de sus seguidores.

Entre las reacciones que recibió hubo una que llamó especialmente la atención: un saludo en video enviado por el expresidente Gabriel Boric.

Cony Capelli compartió un el video que le mando, el exmandatario, en el que le señaló: «Te mando este video porque me enteré que vas a ser mamá. Yo, como sabes, soy papá hace poco… Estoy con una alegría incontenible todos los días al ver esa preciosura, cómo se levanta y te mira… y pensar de que, de alguna manera, tú contribuyes a que su vida sea posible y mejor. Y, en el caso de la madre, sin lugar a dudas mucho más».

A raíz de ese comentado video, Diana Bolocco aprovechó la participación de la joven en Fiebre de Baile este martes para consultarle cómo surgió ese inesperado mensaje.

Frente a la pregunta, Cony Capelli explicó que no mantiene una relación cercana con Boric y reveló cómo logró conseguir el saludo. «Fue algo muy random. Espero que no se haya molestado por haberlo publicado», comentó entre risas.

Luego detalló: «Mi mamá se consiguió el contacto y le pedió el favor. Nosotros no somos amigos, hemos hablado un par de veces por Instagram, pero nada más».

La reflexión de Cony Capelli

Más adelante, la exchica reality profundizó en el significado que tuvo para ella el gesto del expresidente.

«Como expresidente, fue muy bonito el gesto, porque creo que yo también lo he apoyado de manera pública, que a veces es difícil, porque la política divide y eso es fome», afirmó.

Además, reconoció que con el paso del tiempo ha cambiado su manera de ver las diferencias políticas. «Antes era muy extremista y ahora que estoy más grande y más vieja, entendí que los medios y los grises son positivos», sostuvo.

Para cerrar el tema con humor, lanzó una última broma sobre Boric. «Es Conista, con esto lo digo todo», lanzó.

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