Preocupación por comediante chileno que brilló en el Festival de Viña: enfrenta complejo estado de salud y necesita ser operado

Recientemente, el comediante Julio Monsalve, conocido por dar vida a «Peñeteñe» en el recordado dúo Millenium Show, reapareció en la pantalla chica y reveló el delicado estado de salud que enfrenta.

El humorista estuvo junto a su compañero «Turrón» en el programa Todo va a estar bien, de Vía X, conducido por Mauricio Flores y Rodrigo González.

En esta instancia, «Peñeteñe» mantuvo el humor que lo caracteriza. Sin embargo, también aprovechó la instancia para hablar sobre los problemas médicos que lo afectan.

«Peñeteñe» revela complejo estado de salud

Julio Monsalve explicó que necesita someterse a una intervención para evitar perder la visión. «Tengo que hacerme un trasplante de córnea sí o sí o sino pierdo la vista. Estoy complicadísimo de salud; tengo cataratas y la operación sale 2.8 millones», señaló el artista, quien brilló en el 2001 en festival de Viña junto al Turrón.

Además, indicó que antes de la cirugía deberá cumplir con una serie de evaluaciones médicas. «Tengo que hacerme como diez exámenes todavía, porque debo tener todo controlado para poder operarme», comentó «Peñeteñe».

Pese al complejo escenario, el comediante indicó que ha aprendido a enfrentar las distintas enfermedades que padece. «Si no es una, es otra, pero la cosa es así. Aprendí a vivir con mis enfermedades», expresó.

Vale señalar que anteriormente Julio Monsalve había dado a conocer que también fue diagnosticado con diabetes, reumatismo a los huesos, fibrosis pulmonar y artrosis. Asimismo, una importante baja de peso.

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