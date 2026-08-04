Daniela Aránguiz arremete sin filtro en vivo contra compañera de canal: «No me llamo Carla Jara»
"Yo soy mucho más antigua en este canal que usted señorita", fue solamente parte de lo que le dijo Daniela Aránguiz.
Recientemente, Daniela Aránguiz protagonizó un inesperado y tenso momento en el programa «Sígueme» de TV+, del cual es panelista.
En esta oportunidad, la exesposa de Jorge Valdivia sorprendió tras mandarle un duro mensaje a otra popular figura de TV, quien también es parte del mismo canal.
El duro mensaje de Daniela Aránguiz
En concreto, la exchica Mekano le envió un duro recado a Camila Andrade.
«Le voy a mandar un mensaje a Camila Andrade. Lo único que voy a decir es que este canal es muy chiquitito», comenzó señalando.
«Yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados», añadió la panelista de «Sígueme».
Posteriormente, Daniela Aránguiz expresó: «Yo soy mucho más antigua en este canal que usted señorita Camila Andrade. Lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara».
De este modo, la exchica Mekano dio a entender que su compañera de canal le podría estar coqueteando a su actual pareja, Cuco Cerda.
Además, Daniela Aránguiz expresó: «Ahí nomás. Ella me va a entender, ella sabe por qué estoy hablando y con eso me basta».
De todos modos, esto no terminó acá. Resulta que la panelista también expresó: «La próxima vez te lo digo en persona».
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