04 Ago, 2026. 15:42 hrs

Daniela Aránguiz arremete sin filtro en vivo contra compañera de canal: «No me llamo Carla Jara»

"Yo soy mucho más antigua en este canal que usted señorita", fue solamente parte de lo que le dijo Daniela Aránguiz.

Por Iván López

Recientemente, Daniela Aránguiz protagonizó un inesperado y tenso momento en el programa «Sígueme» de TV+, del cual es panelista.

En esta oportunidad, la exesposa de Jorge Valdivia sorprendió tras mandarle un duro mensaje a otra popular figura de TV, quien también es parte del mismo canal.

El duro mensaje de Daniela Aránguiz

En concreto, la exchica Mekano le envió un duro recado a Camila Andrade. 

«Le voy a mandar un mensaje a Camila Andrade. Lo único que voy a decir es que este canal es muy chiquitito», comenzó señalando.

«Yo aquí tengo favoritismos y tengo oídos en todos lados», añadió la panelista de «Sígueme». 

Posteriormente, Daniela Aránguiz expresó: «Yo soy mucho más antigua en este canal que usted señorita Camila Andrade. Lo único que le voy a decir, por el momento, es que me llamo Daniela Aránguiz, no me llamo Carla Jara». 

De este modo, la exchica Mekano dio a entender que su compañera de canal le podría estar coqueteando a su actual pareja, Cuco Cerda.

Además, Daniela Aránguiz expresó: «Ahí nomás. Ella me va a entender, ella sabe por qué estoy hablando y con eso me basta». 

De todos modos, esto no terminó acá. Resulta que la panelista también expresó: «La próxima vez te lo digo en persona». 

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