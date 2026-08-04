Julianno Sosa confirma concierto en el Teatro Caupolicán: fecha del evento y cómo comprar entradas

Recientemente, Julianno Sosa hizo un importante anuncio en sus redes sociales. El cantante confirmó que se presentará el próximo 24 de octubre en el Teatro Caupolicán, donde presentará su show titulado «Lo que nadie vio».

El cantante entregó la noticia a través de un emotivo video que rápidamente generó reacciones entre sus fanáticos. En él, el artista hace un repaso por distintos momentos que han marcado su vida y trayectoria, mezclando imágenes de sus presentaciones, entrevistas y escenas de su vida personal.

Entre los registros aparecen su recordada participación en el Festival de Viña del Mar, donde acompañó a Young Cister, además de otros shows, entrenamientos de boxeo y momentos junto a su pareja e hija.

Además, en el registro entregó un importante mensaje. «Si por algo peleo, no peleo con un humano, peleo contra mis demonios», se escucha decir a Julianno Sosa.

Además, el video finaliza con una escena, donde el cantante aparece sentado en una silla, visiblemente emocionado.

Vale señalar que durante el último tiempo, Julianno Sosa ha compartido en diversas ocasiones mensajes ligados a la superación personal y al crecimiento tras los difíciles episodios que marcaron parte de su vida. Una faceta que también parece estar presente en este nuevo proyecto.

Entradas para el concierto de Julianno Sosa en el Teatro Caupolicán

A través de sus redes sociales, Julianno Sosa dio a conocer que las entradas para su concierto en el Teatro Caupolicán saldrán a la venta este jueves 6 de agosto, a las 12:00 horas, a través de Puntoticket.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google