Naya Fácil sorprende a todos y da importante paso en su relación: «Nunca había vivido esto»

El romance entre Naya Fácil y Aarón Collao sigue avanzando. A pocas semanas de que el cantante le pidiera pololeo en vivo durante Primer Plano, la influencer compartió con sus seguidores un nuevo e importante paso en su relación.

Resulta que durante este lunes, la creadora de contenidos dio a conocer que por primera vez conocería a sus suegros. Algo que la tenía bastante nerviosa. Incluso le pidió consejos a sus seguidores.

«¿Consejos? Hoy conoceré a mis suegros y aunque no lo crean soy súper vergonzosa y tímida en persona. No sé qué hacer, ayuda, es primera vez que conoceré a unos suegros, nunca había vivido esto», indicó en Instagram.

Más tarde, cuando ya iba camino al encuentro junto a Aarón Collao, volvió a bromear con la situación.

«Y yo solo quería una cita, y ahora voy a conocer a sus papás», comentó con humor.

Naya Fácil conoció a sus suegros

Finalmente, la reunión se llevó a cabo en un restaurante y, con el paso de las horas, la influencer dejó atrás los nervios para compartir un positivo balance de la experiencia.

A través de sus redes sociales mostró parte del encuentro familiar e incluso reveló que recibió un regalo de parte de sus suegros: un porta incienso.

«Gracias, muy buena onda los papás», señaló.

Más tarde, profundizó sobre cómo se sintió tras conocerlos y aseguró que la experiencia superó todas sus expectativas.

«Me cayeron súper bien, súper bien, de verdad. Bueno, Aarón me había dicho que eran relajados sus papás y todo, y sí, excelente. Lo que más me gustó es que les gusta viajar, igual que a mí», concluyó la influencer.

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