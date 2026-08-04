Figura de Canal 13 revela cómo descubrió que su padre tenía otra familia y cómo reaccionó: «El peor día de mi vida»»

En un reciente episodio de «Vecinos al Límite» de Canal 13, Natu Urtubias protagonizó un emotivo momento tras una íntima conversación con Karla Constant.

En dicha oportunidad, la joven abrió su corazón y recordó la difícil infancia que vivió debido a la relación que mantenía con su padre.

«La relación que yo tenía con él era pésima. Siempre fue muy abusador de sustancias y muy castigador conmigo», partió señalando Natu Urtubias.

«Era como tener un enemigo en tu casa. Me golpeaba, pero además nunca estaba y a mí me parecía extraño. Yo nunca fui tonta», añadió la chica reality

Natu Urtubias revela el secreto que descubrió de su padre

La joven señaló que con el tiempo comenzó a notar situaciones que despertaron sus sospechas. Según contó, escuchar algunas conversaciones telefónicas y encontrar ciertos objetos en el automóvil de su padre la llevaron a descubrir que mantenía otra familia.

«Lo escuchaba hablar por teléfono y le descubrí cosas en el auto. Me di cuenta de que tenía otra mujer y había más hijos», reveló Natu Urtubias.

La joven explicó que decidió contarle lo que había descubierto a su madre, quien hasta ese momento desconocía la situación. «Fue el peor día de mi vida», aseguró.

«Cuando se lo conté, no me creyó, pero a la vez sí. Como que me decía: ‘No puede ser’ (…) Y yo, entre medio de eso, le dije: ‘Lo estoy contando para que te des cuenta de la persona que tienes al lado, pero yo me voy de la casa, porque no quería seguir viviendo en violencia'», recordó Natu Urtubias.

La joven también reveló la culpa que sintió tras tomar esa decisión y cómo ese momento sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos de su vida.

«Sentía la culpa de que yo había hecho algo malo, que yo tomé la decisión de romper mi familia. A mí todavía me duele mucho recordar que estuve en una plaza hasta las 12 de la noche esperando que él se fuera a la casa y que mi mamá no me defendiera», expresó.

Además, Natu Urtubias explicó que esa experiencia marcó un antes y un después en su historia personal, al punto de tomar la decisión de dejar de usar el apellido de su padre y quedarse únicamente con el de su madre

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google